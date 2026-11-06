Charles River Laboratories International legte Quartalsergebnis vor

Charles River Laboratories International hat am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,86 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,10 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 982,7 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 2,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,00 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at