Charles River Laboratories International stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Charles River Laboratories International präsentierte in der am 05.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,03 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 1,06 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Charles River Laboratories International hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,00 Milliarden USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 2,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,03 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at