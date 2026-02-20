Charles River Laboratories International veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Charles River Laboratories International präsentierte am 18.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -5,62 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Charles River Laboratories International ein EPS von -4,220 USD in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 994,2 Millionen USD – eine Minderung von 0,83 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,00 Milliarden USD eingefahren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 2,910 USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 0,200 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 0,85 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 4,02 Milliarden USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 4,05 Milliarden USD umgesetzt.

Beim Ausblick auf das abgelaufenen Gesamtjahr hatten sich die Prognosen der Analysten auf einen Gewinn je Aktie von 10,23 USD belaufen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt mit 4,00 Milliarden USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at