Charles River Laboratories International Aktie
WKN: 939391 / ISIN: US1598641074
|
18.02.2026 14:32:47
Charles River's Matthew Daniel To Step Down; Appoints Glenn Coleman CFO, Kerry Dailey CLO
(RTTNews) - Charles River Laboratories International, Inc. (CRL), on Wednesday announced that Corporate Senior Vice President, General Counsel, Corporate Secretary, and Chief Compliance Officer Matthew Daniel plans to step down after July 1 to pursue other professional opportunities.
The company appointed Glenn Coleman as Corporate Executive Vice President and Chief Financial Officer and Kerry Dailey as Corporate Senior VP and Chief Legal Officer.
Matthew Daniel will support the transition through July 1.
Coleman will join the company on April 6 as CFO, succeeding Michael Knell, who has served in the interim role since September 2025 and will continue as Corporate Senior VP and Chief Accounting Officer.
Coleman most recently served as CFO and Chief Administrative Officer and previously held CFO roles at Dentsply Sirona Inc. and Integra Life Sciences Holdings Corp.
Dailey will join the company on March 30 in the newly created role of CLO, overseeing Legal, Compliance, Corporate Communications, Government Relations, Security, and Global ESG functions.
Dailey joins the company from Alcon, Inc., where she most recently served as Vice President, Legal and Assistant Corporate Secretary.
In the pre-market trading, Charles River Laboratories International is 1.98% lesser at $155 on the New York Stock Exchange.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Charles River Laboratories International Inc.
|
18.02.26
|NYSE-Handel: S&P 500 mittags auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
18.02.26
|Börse New York: Anleger lassen S&P 500 zum Start steigen (finanzen.at)
|
17.02.26
|Ausblick: Charles River Laboratories International öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
16.02.26
|S&P 500-Wert Charles River Laboratories International-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Charles River Laboratories International von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
16.02.26
|S&P 500-Wert Charles River Laboratories International-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Charles River Laboratories International von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
11.02.26
|Stabiler Handel: S&P 500 letztendlich wenig verändert (finanzen.at)
|
11.02.26
|Mittwochshandel in New York: S&P 500 liegt am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
11.02.26
|Schwacher Handel: S&P 500 am Mittwochmittag schwächer (finanzen.at)
Analysen zu Charles River Laboratories International Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Charles River Laboratories International Inc.
|133,30
|0,23%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich schwächer -- DAX schlussendlich leichter -- Nikkei letztlich in Grün - Chinas Börsen ruhen
Der heimische Aktienmarkt notierte am Donnerstag tiefer. Auch der DAX verzeichnete Verluste. Die Wall Street zeigt sich mit Verlusten. Der japanische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag gut behauptet.