Charles Schwab: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Charles Schwab hat am 21.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 166,90 ARS. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 95,43 ARS je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 46,60 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 11 478,51 Milliarden ARS, während im Vorjahreszeitraum 7 829,71 Milliarden ARS ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at