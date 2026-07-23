|
23.07.2026 06:31:29
Charles Schwab gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Charles Schwab hat sich am 21.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS belief sich auf 1,54 USD gegenüber 1,08 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Im abgelaufenen Quartal hat Charles Schwab 8,15 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 19,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6,82 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!