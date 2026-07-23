Charles Schwab gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Charles Schwab hat sich am 21.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS belief sich auf 1,54 USD gegenüber 1,08 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat Charles Schwab 8,15 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 19,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6,82 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at