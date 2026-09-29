Charles Schwab Posted Record Quarterly Revenue of $7.08 Billion. Can It Vault Higher, or Was This a Peak?

Although it's thrilling when an investor's company hits an all-time high in one of its fundamentals, that investor has to be careful. It's difficult to top a record, and there are many examples of companies that hit peaks they never scaled again.

So Charles Schwab (NYSE: SCHW) shareholders -- myself included -- should take a careful look at the company's second quarter, in which the veteran financial services company reported a historic high in quarterly revenue.

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