Charles Schwab: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Charles Schwab hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 21.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,33 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,940 USD je Aktie in den Büchern standen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,81 Prozent auf 7,17 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,65 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 4,65 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,99 USD je Aktie vermeldet.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Charles Schwab mit einem Umsatz von insgesamt 27,68 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 26,00 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 6,45 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at