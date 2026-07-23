Charles Schwab: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Charles Schwab hat am 21.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Charles Schwab im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,57 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 41,17 Milliarden BRL. Im Vorjahresviertel waren 38,63 Milliarden BRL in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at