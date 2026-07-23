Charles Schwab stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Charles Schwab hat am 21.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2,13 CAD. Im Vorjahresviertel waren 1,50 CAD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Charles Schwab im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,50 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 11,28 Milliarden CAD. Im Vorjahresviertel waren 9,44 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at