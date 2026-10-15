Charles Schwab Stock Falls 5% Despite Higher Q3 Earnings And Revenue

(RTTNews) - The Charles Schwab Corporation (SCHW) is down 4.99 percent, losing $4.83 to $91.97 on Thursday. The decline comes despite the financial services company reporting higher third-quarter earnings and revenue. Net income increased to $2.81 billion, or $1.62 per share, from $2.28 billion, or $1.26 per share, a year earlier.

Charles Schwab is currently trading at $91.97, down from the previous close of $96.80 after opening at $93.39 on the New York Stock Exchange. The stock has traded between $91.38 and $93.39 during the session. Trading volume stands at 3.37 million shares, compared with average volume of 7.99 million shares.

Third-quarter revenue rose 16.9 percent to $7.17 billion from $6.14 billion a year earlier. Excluding certain items, adjusted earnings totaled $2.93 billion, or $1.69 per share, for the quarter. Charles Schwab shares have traded between $83.96 and $114.53 over the past 52 weeks.