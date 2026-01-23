Charles Schwab verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Charles Schwab hat am 21.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,37 Prozent auf 38,67 Milliarden BRL ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 38,82 Milliarden BRL in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Charles Schwab im vergangenen Geschäftsjahr 153,54 Milliarden BRL verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Charles Schwab 140,16 Milliarden BRL umsetzen können.

Redaktion finanzen.at