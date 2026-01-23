|
23.01.2026 06:31:28
Charles Schwab vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Charles Schwab veröffentlichte am 21.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 147,02 ARS präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Charles Schwab ein EPS von 72,26 ARS je Aktie vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10 300,96 Milliarden ARS vermeldet – das entspricht einem Plus von 55,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6 644,76 Milliarden ARS in den Büchern standen.
Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 451,91 ARS beziffert. Im Jahr zuvor waren 210,60 ARS je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 34 966,48 Milliarden ARS gegenüber 23 806,62 Milliarden ARS im Vorjahr ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen zum Handelsende uneins -- ATX schließt leichter -- DAX schlussendlich höher -- Asiens Börsen gehen fester ins Wochenende
Während der heimische Aktienmarkt Verluste einsteckte, tendierte der deutsche Leitindex leicht aufwärts. Der Dow zeigte sich im Freitagshandel mit Verlusten. Am Freitag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes aufwärts.