Charles Schwab vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Charles Schwab veröffentlichte am 21.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 147,02 ARS präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Charles Schwab ein EPS von 72,26 ARS je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10 300,96 Milliarden ARS vermeldet – das entspricht einem Plus von 55,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6 644,76 Milliarden ARS in den Büchern standen.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 451,91 ARS beziffert. Im Jahr zuvor waren 210,60 ARS je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 34 966,48 Milliarden ARS gegenüber 23 806,62 Milliarden ARS im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at