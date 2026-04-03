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03.04.2026 06:31:29
Charlies: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Charlies hat am 01.04.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Auf der Umsatzseite standen 9,0 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,8 Millionen USD umgesetzt.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,020 USD beziffert. Im Vorjahr hatten -0,020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 20,92 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 146,41 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Charlies einen Umsatz von 8,49 Millionen USD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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