Charlies: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Charlies hat am 20.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4,8 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 107,79 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Charlies einen Umsatz von 2,3 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at