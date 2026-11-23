Charlies hat am 20.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Mit einem Umsatz von 2,7 Millionen USD, gegenüber 7,1 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 61,86 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at