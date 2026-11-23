Charlie's Holdings Aktie
WKN DE: A2PNGN / ISIN: US16077A1016
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23.11.2026 13:52:36
Charlie's(CHUC) Returns 280 Tobacco Products To FDA Review Following Rescission Of Denial Orders
(RTTNews) - Charlie's Holdings (CHUC), surged 43% after the FDA rescinded three Marketing Denial Orders covering 280 of its tobacco products, including 248 PACHA Syn disposable vapes and 32 e-liquids.
The affected Premarket Tobacco Applications will return to "Filed" status and re-enter the FDA review queue without requiring resubmission.
The company said its broader portfolio includes 678 product SKUs, of which 56 were selected for a proposed FDA webpage identifying products generally not prioritized for enforcement.
The rescissions remove previous denials but do not authorize marketing of the affected products.
The stock closed Friday's trading (November 20, 2026) at $0.08, up 42.86%.
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