Charlottes Web: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Charlottes Web hat am 13.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,11 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Charlottes Web -0,060 CAD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 12,96 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 15,3 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum waren 17,6 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at