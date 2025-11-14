Charlottes Web veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Charlottes Web lud am 12.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,06 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0,050 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 7,75 Prozent zurück. Hier wurden 15,8 Millionen CAD gegenüber 17,2 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at