Charlton Aria Acquisition A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Charlton Aria Acquisition A hat am 28.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,06 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,050 USD erwirtschaftet worden.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 0,270 USD beziffert, während im Vorjahr 0,020 USD je Aktie in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at