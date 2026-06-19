Charlton Aria Acquisition A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Charlton Aria Acquisition A veröffentlichte am 17.06.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Charlton Aria Acquisition A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,06 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,070 USD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at