Charlton Aria Acquisition A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Charlton Aria Acquisition A hat am 28.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 0,06 USD gegenüber 0,050 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,270 USD, nach 0,020 USD im Vorjahresvergleich.

Redaktion finanzen.at