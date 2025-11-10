CHARM CARE gewährte Anlegern Blick in die Bücher

CHARM CARE hat sich am 07.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 23,02 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 19,33 JPY je Aktie generiert.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,70 Prozent auf 11,02 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9,87 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at