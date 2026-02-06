CHARM CARE mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

CHARM CARE hat sich am 05.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Es stand ein EPS von 27,39 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei CHARM CARE noch ein Gewinn pro Aktie von 19,60 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11,30 Milliarden JPY – ein Plus von 11,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CHARM CARE 10,18 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at