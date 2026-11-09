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09.11.2026 06:31:29
CHARM CARE präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
CHARM CARE äußerte sich am 06.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Das EPS lag bei 35,25 JPY. Im letzten Jahr hatte CHARM CARE einen Gewinn von 23,02 JPY je Aktie eingefahren.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 12,40 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,51 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte CHARM CARE einen Umsatz von 11,02 Milliarden JPY eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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