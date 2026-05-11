CHARM CARE veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

CHARM CARE hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 08.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 27,96 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 17,48 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 11,57 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 12,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10,26 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at