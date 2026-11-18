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18.11.2026 06:31:28
Charm Engineering: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Charm Engineering ließ sich am 16.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Charm Engineering die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS lag bei 22,00 KRW. Im letzten Jahr hatte Charm Engineering einen Gewinn von -1970,000 KRW je Aktie eingefahren.
Charm Engineering hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 34,71 Milliarden KRW abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 90,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 18,19 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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