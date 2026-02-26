Charm Engineering legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Charm Engineering hat am 24.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 176,63 KRW vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -580,000 KRW erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 29,87 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 17,49 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 13,46 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -883,040 KRW je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Charm Engineering ein EPS von -1380,000 KRW in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 64,15 Milliarden KRW – eine Minderung um 1,15 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 64,90 Milliarden KRW eingefahren.

Redaktion finanzen.at