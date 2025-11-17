Charm Engineering öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Charm Engineering hat am 14.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 394,00 KRW je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -600,000 KRW je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Charm Engineering 18,19 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 25,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 14,46 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at