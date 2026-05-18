Charm Engineering stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Charm Engineering präsentierte in der am 15.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 885,00 KRW gegenüber -2000,000 KRW im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 22,57 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10,07 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at