17.02.2026 06:31:28
Charms Industries: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Charms Industries präsentierte am 14.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
Charms Industries hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,09 INR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,090 INR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 0,0 Millionen INR – eine Minderung von 96,88 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 0,3 Millionen INR eingefahren.
