Charoen Pokphand Enterprise (Taiwan): Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Charoen Pokphand Enterprise (Taiwan) hat am 25.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 2,45 TWD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,28 TWD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7,58 Milliarden TWD vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,33 Milliarden TWD in den Büchern standen.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 10,39 TWD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 6,55 TWD je Aktie in den Büchern gestanden.

Charoen Pokphand Enterprise (Taiwan) hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 28,43 Milliarden TWD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 27,96 Milliarden TWD erwirtschaftet worden waren.

