Charoen Pokphand Enterprise (Taiwan) hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Charoen Pokphand Enterprise (Taiwan) stellte am 11.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,99 TWD. Im Vorjahresviertel hatte Charoen Pokphand Enterprise (Taiwan) 1,74 TWD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,14 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 7,09 Milliarden TWD, während im Vorjahreszeitraum 7,01 Milliarden TWD ausgewiesen worden waren.

Die Schätzungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 2,87 TWD sowie einen Umsatz von 7,16 Milliarden TWD belaufen.

Redaktion finanzen.at