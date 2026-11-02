Charoen Pokphand Enterprise (Taiwan) vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Charoen Pokphand Enterprise (Taiwan) hat am 30.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,23 TWD gegenüber 2,99 TWD im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Charoen Pokphand Enterprise (Taiwan) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,22 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7,46 Milliarden TWD im Vergleich zu 7,09 Milliarden TWD im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen der Analysten hatten bei einem Gewinn je Aktie von 2,24 TWD sowie einem Quartalsumsatz in Höhe von 7,45 Milliarden TWD gelegen.

Redaktion finanzen.at