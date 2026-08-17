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17.08.2026 06:31:29
Charoen Pokphand Foods: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Charoen Pokphand Foods lud am 14.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,50 THB beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,31 THB je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,28 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 147,19 Milliarden THB. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 147,60 Milliarden THB umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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