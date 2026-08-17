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17.08.2026 06:31:29
Charoen Pokphand Foods: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Charoen Pokphand Foods stellte am 14.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Das EPS wurde auf 0,50 THB beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,31 THB je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,28 Prozent zurück. Hier wurden 147,19 Milliarden THB gegenüber 147,60 Milliarden THB im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.at
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