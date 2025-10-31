Chart Industries hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Chart Industries veröffentlichte am 29.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Chart Industries vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 3,23 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,33 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,10 Milliarden USD – ein Plus von 3,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Chart Industries 1,06 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at