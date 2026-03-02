Chart Industries Aktie
WKN DE: A0KDX9 / ISIN: US16115Q3083
|
02.03.2026 17:30:05
Chart Industries Just Delivered $1 Billion in Adjusted EBITDA, so Why Did One Investor Sell Off $54 Million in Stock?
No Street Capital cut its position in Chart Industries (NYSE:GTLS) by 265,000 shares in the fourth quarter, an estimated $53.70 million trade based on quarterly average pricing, according to a February 17, 2026, SEC filing.According to a Securities and Exchange Commission (SEC) filing dated February 17, 2026, No Street sold 265,000 shares of Chart Industries during the fourth quarter of 2025. The estimated transaction value was $53.70 million, calculated using the average closing price for the quarter. As a result, the fund’s quarter-end stake was 110,000 shares. The total reported value of the position declined by $52.37 million, a figure that includes both the shares sold and changes in market price.Chart Industries, Inc. is a leading provider of highly engineered process equipment and solutions for the energy and industrial gas industries, with a global presence and a broad product portfolio. The company leverages its expertise in cryogenic and heat transfer technologies to address critical applications in LNG, hydrogen, and decarbonization markets. Its diversified revenue streams and focus on innovation support its competitive positioning in both established and emerging sectors.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Chart Industries Inc
|
28.10.25
|Ausblick: Chart Industries gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
14.10.25
|Erste Schätzungen: Chart Industries mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Chart Industries Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Chart Industries Inc
|177,10
|1,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEskalation im Nahen Osten: ATX schließt tiefrot -- DAX rutscht deutlich unter 25.000 Punkte -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt notierte am Montag mit starken Verlusten. Auch der deutsche Leitindex schloss auf rotem Terrain. Der Dow verbucht Verluste. Die Märkte in Fernost beendeten den Handel am Montag mehrheitlich im Minus.