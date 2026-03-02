Chart Industries Aktie

Chart Industries für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0KDX9 / ISIN: US16115Q3083

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
02.03.2026 17:30:05

Chart Industries Just Delivered $1 Billion in Adjusted EBITDA, so Why Did One Investor Sell Off $54 Million in Stock?

No Street Capital cut its position in Chart Industries (NYSE:GTLS) by 265,000 shares in the fourth quarter, an estimated $53.70 million trade based on quarterly average pricing, according to a February 17, 2026, SEC filing.According to a Securities and Exchange Commission (SEC) filing dated February 17, 2026, No Street sold 265,000 shares of Chart Industries during the fourth quarter of 2025. The estimated transaction value was $53.70 million, calculated using the average closing price for the quarter. As a result, the fund’s quarter-end stake was 110,000 shares. The total reported value of the position declined by $52.37 million, a figure that includes both the shares sold and changes in market price.Chart Industries, Inc. is a leading provider of highly engineered process equipment and solutions for the energy and industrial gas industries, with a global presence and a broad product portfolio. The company leverages its expertise in cryogenic and heat transfer technologies to address critical applications in LNG, hydrogen, and decarbonization markets. Its diversified revenue streams and focus on innovation support its competitive positioning in both established and emerging sectors.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Chart Industries Inc

mehr Nachrichten

Analysen zu Chart Industries Inc

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Chart Industries Inc 177,10 1,00% Chart Industries Inc

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19:28 Das Depot von Carl Icahn im vierten Quartal 2025: Käufe, Verkäufe, Umschichtungen
07:20 Februar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.03.26 KW 9: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.03.26 Bitcoin, Ether & Co. im Februar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 9

Börse aktuell - Live Ticker

Eskalation im Nahen Osten: ATX schließt tiefrot -- DAX rutscht deutlich unter 25.000 Punkte -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt notierte am Montag mit starken Verlusten. Auch der deutsche Leitindex schloss auf rotem Terrain. Der Dow verbucht Verluste. Die Märkte in Fernost beendeten den Handel am Montag mehrheitlich im Minus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen