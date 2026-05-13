Chart Industries legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Chart Industries äußerte sich am 11.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,36 USD gegenüber 0,940 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Das vergangene Quartal hat Chart Industries mit einem Umsatz von insgesamt 884,8 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,00 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 11,65 Prozent verringert.

Für das Quartal hatten Analysten im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,79 USD gerechnet. Den Umsatz hatten sie bei 1,03 Milliarden USD gesehen.

Redaktion finanzen.at