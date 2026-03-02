Chart Industries mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Chart Industries veröffentlichte am 27.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 1,02 USD gegenüber 1,58 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Chart Industries in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 2,46 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,08 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 1,11 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Quartal lagen bei einem Gewinn von 3,16 USD je Aktie. Beim Umsatz hatten die Experten mit 1,20 Milliarden USD gerechnet.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,300 USD präsentiert. Im Vorjahr hatte Chart Industries ein EPS von 4,10 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,49 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 4,26 Milliarden USD, während im Vorjahr 4,16 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Gesamtjahr hatten bei einem Gewinn von 10,71 USD je Aktie gelegen. Die Umsatzschätzung für das Gesamtjahr hatten sie auf 4,38 Milliarden USD beziffert.

