Charter A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Charter A präsentierte in der am 30.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 10,34 USD, nach 10,11 USD im Vorjahresvergleich.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 13,60 Milliarden USD – eine Minderung von 2,33 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 13,93 Milliarden USD eingefahren.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 36,21 USD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Charter A ein Gewinn pro Aktie von 34,97 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,56 Prozent auf 54,77 Milliarden USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 55,09 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

