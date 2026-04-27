Charter A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Charter A stellte am 24.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 9,17 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 8,42 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 13,60 Milliarden USD, gegenüber 13,74 Milliarden USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 1,00 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at