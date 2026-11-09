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09.11.2026 06:31:29
Charter A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Charter A gab am 06.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Charter A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 20,50 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 8,34 USD je Aktie gewesen.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,14 Prozent auf 14,92 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13,67 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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