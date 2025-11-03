Charter A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Charter A präsentierte am 31.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Charter A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 8,34 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 8,82 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 13,67 Milliarden USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 13,80 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

