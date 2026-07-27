Charter A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Charter A hat am 24.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 10,66 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 9,18 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 13,53 Milliarden USD – das entspricht einem Abschlag von 1,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 13,77 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at