Charte a Aktie
WKN DE: A2AJX9 / ISIN: US16119P1084
24.04.2026 17:22:44
Charter Communications Stock Falls 21% As Q1 Revenue Declines
(RTTNews) - Charter Communications, Inc. (CHTR) shares plunged 21.16 percent to $190.62, down $51.16 on Friday, as the company reported a decline in first-quarter revenue despite higher earnings per share.
The stock is currently trading at $190.62, versus a previous close of $241.78. It recorded an intraday high of $234.71 and a low of $189.40, with trading volume reaching 3.61 million shares.
The company reported net income of $1.16 billion, or $9.17 per share, compared to $1.21 billion, or $8.42 per share, in the year-ago quarter. While EPS improved, total profit declined slightly year over year. Revenue fell 1.0 percent to $13.59 billion from $13.73 billion last year, signaling potential pressure on growth. The stock's 52-week range stands between $180.38 and $437.06.
24.04.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 legt schlussendlich zu (finanzen.at)
|
24.04.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 verbucht letztendlich Gewinne (finanzen.at)
|
24.04.26
|Zuversicht in New York: So steht der S&P 500 am Nachmittag (finanzen.at)
|
24.04.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
24.04.26
|Freitagshandel in New York: S&P 500 mittags stärker (finanzen.at)
|
24.04.26
|Börse New York: NASDAQ 100 legt am Mittag zu (finanzen.at)
|
24.04.26
|S&P 500-Wert Charter A-Aktie: So viel Verlust hätte ein Charter A-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
24.04.26
|Börse New York: Zum Handelsstart Pluszeichen im S&P 500 (finanzen.at)