Charte a Aktie

WKN DE: A2AJX9 / ISIN: US16119P1084

24.04.2026 17:22:44

Charter Communications Stock Falls 21% As Q1 Revenue Declines

(RTTNews) - Charter Communications, Inc. (CHTR) shares plunged 21.16 percent to $190.62, down $51.16 on Friday, as the company reported a decline in first-quarter revenue despite higher earnings per share.

The stock is currently trading at $190.62, versus a previous close of $241.78. It recorded an intraday high of $234.71 and a low of $189.40, with trading volume reaching 3.61 million shares.

The company reported net income of $1.16 billion, or $9.17 per share, compared to $1.21 billion, or $8.42 per share, in the year-ago quarter. While EPS improved, total profit declined slightly year over year. Revenue fell 1.0 percent to $13.59 billion from $13.73 billion last year, signaling potential pressure on growth. The stock's 52-week range stands between $180.38 and $437.06.

