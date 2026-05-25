Chartered Logistics öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Chartered Logistics hat am 22.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,29 INR. Im Vorjahresquartal waren -0,090 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Chartered Logistics hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 177,2 Millionen INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 2,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 181,2 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,180 INR. Im Vorjahr hatten 0,100 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6,61 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 715,48 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum waren 766,11 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at