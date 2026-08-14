Chartered Logistics: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Chartered Logistics hat am 12.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS lag bei 0,15 INR. Im Vorjahresquartal hatte Chartered Logistics ebenfalls ein EPS von 0,150 INR je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 9,44 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 190,7 Millionen INR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 172,7 Millionen INR.

Redaktion finanzen.at