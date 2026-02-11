|
11.02.2026 06:31:28
Chartered Logistics stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Chartered Logistics hat am 10.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,08 INR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,070 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 173,8 Millionen INR – eine Minderung von 14,16 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 202,4 Millionen INR eingefahren.
Redaktion finanzen.at
