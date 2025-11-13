|
Chartered Logistics vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Chartered Logistics hat am 11.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das EPS wurde mit 0,03 INR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,030 INR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.
Beim Umsatz wurden 173,9 Millionen INR gegenüber 161,6 Millionen INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
